Pollution : des "plasticroutes" retrouvées dans des rochers sur une île isolée du Brésil

Ces croûtes de déchets plastiques ont été retrouvées sur l'île de Trindade et témoignent de l'impact humain sur l'environnement, selon une géologue.

Un des endroits les plus isolés au monde, mais pas épargné par la pollution des océans. Des croûtes de déchets plastiques, ou "plasticroûtes", ont été retrouvées sur l'île de Trindade, à 1 200 km des côtes du Brésil. La géologue Fernanda Avelar Santos n'imaginait pas trouver une telle preuve de l'impact humain sur l'environnement dans ce "paradis" tropical, un affleurement volcanique dont l'accès est autorisé uniquement aux militaires et aux scientifiques, et après trois ou quatre jours de navigation.

"Nous avons conclu que les êtres humains sont à présent des agents géologiques, qui ont un impact sur des processus qui auparavant étaient totalement naturels, comme la formation des roches." Fernanda Avelar Santos, géologue à l'AFP

Elle a vu pour la première fois ces croûtes verdâtres sur environ 12 m2 de formations rocheuses en 2019, sur la plage des Tortues, la plus grande réserve écologique au monde pour la ponte des tortues vertes.

Le risque de l'érosion

Après analyse de cette découverte, elle et son équipe ont identifié un nouveau type de formation géologique, avec un intrus au milieu des composants minéraux que l'on retrouve habituellement dans les rochers : des déchets plastiques, qui s'incrustent dans les matériaux naturels. La plupart des organismes plastiques retrouvés dans les échantillons prélevés sont des restes de filets de pêche, mais les courants ont aussi amené sur l'île une grande quantité de bouteilles et autres déchets domestiques.

"Ce type de déchets plastiques dans les formations rocheuses va rester dans les registres comme un symbole de l'anthropocène, ce concept d'une ère géologique dans laquelle les humains ont une influence sur la nature", insiste la chercheuse. Elle craint désormais que l'érosion de ces roches ne provoque une fuite de micro-organismes plastiques dans l'océan, de quoi contaminer la chaîne alimentaire de l'île.