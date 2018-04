La Réunion : le Piton de la Fournaise en éruption

Le Piton de la Fournaise (La Réunion) s'est réveillé. Le volcan français est entré en éruption, dans la nuit de vendredi 27 à samedi 28 avril, pour la deuxième fois du mois d'avril. Bonne nouvelle : pas de danger pour la population, car la lave s'écoule dans une zone inhabitée par l'homme.

Des observateurs émerveillés

Des fontaines de magma et des rivières de lave sont en train de se déverser. Ces phénomènes naturels font le bonheur des observateurs. Quelques Réunionnais n'ont pas hésité à se réveiller au milieu de la nuit pour venir assister au spectacle afin d'immortaliser l'instant et ne le regrettent pas. Certains prévoyaient même une seconde nuit blanche dans le cas où l'éruption du volcan se poursuivrait. Dans la journée, des touristes n'ont pas hésité à marcher pendant une heure afin d'admirer l'un des volcans les plus actifs du monde. Il serait dommage que le Piton de la Fournaise se rendorme tout de suite... au risque de décevoir les observateurs.

