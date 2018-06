Indonésie : un orang-outan fonce sur un bulldozer qui est en train de détruire sa forêt

L’organisation "International animal rescue", qui a publié les images, souhaite dénoncer la déforestation dans le pays.

On le voit foncer sur le bulldozer. Pour dénoncer la déforestation en Indonésie, l’organisation britannique "International animal rescue" a publié mardi 5 juin la vidéo d'un orang-outan, comme l'a repéré le Parisien. Au milieu d'un paysage dégarni, l'animal monte sur un tronc d'arbre couché et se dirige vers un bulldozer décimant la forêt. Le singe tente ensuite de saisir une partie de la machine avant de passer en dessous.

WORLD ENVIRONMENT DAY: This dramatic footage shows the devastating impact deforestation is having on precious orangutan habitat. ACT NOW - Plant a tree and protect precious Bornean Rainforest: https://t.co/ooEHmOYgOC#WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/pyK72015US — IAR (Animal Rescue) (@IAR_updates) 5 juin 2018

L'organisation explique, sur Facebook, que l'animal était à la recherche d'un refuge. "Malheureusement, les scènes comme celle-ci sont de plus en plus fréquentes en Indonésie. La déforestation a causé l'effondrement de la population des orangs-outans. Leurs abris sont détruits et ils sont laissés, affamés et mourants", écrit Intenational animal rescue, qui précise que l'animal de la vidéo a pu être secouru par ses équipes.