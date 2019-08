Îles Féroé : les macareux, une espèce en danger

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Elle est le joyau de l'archipel des îles Féroé. Dans l'atlantique nord, entre l'Islande et la Norvège, l'île de Mykines est une bande de terre sauvage aux falaises abruptes où niche un petit village de 9 habitants et des milliers d'oiseaux.Un paradis devenu incontournable pour les touristes, qui débarquent par centaines chaque jour sur l'ile pour apercevoir les macareux, petits oiseaux marins au bec orangé.

Une espèce menacée par les touristes

Mais si les touristes ont les yeux rivés vers le ciel, leurs pas menacent le trésor le plus précieux. Les trous au sol sont les nids des oiseaux, et les pas répétés des curieux randonneurs, impossible pour les macareux de nourrir leurs petits. Problème : le chemin est le seul moyen d'accéder au phare de Mykines, lieu prisé des touristes. Un secteur qui a dynamisé le village. Après des années sans se développer, Mykines voit les chantiers se développer avec des maisons destinées à la location. Les autorités assurent rester vigilantes. Elles veulent développer le tourisme sur les autres îles de l'archipel pour préserver l'un des lieux les plus sauvages des îles Féroé.

