Île de la Réunion : un requin-baleine aperçu au large de Saint-Gilles les Bains

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est une rencontre que Yann Guillou n'est pas près d'oublier. Il y a quelques jours, au large de l'île de la Réunion, à 8000 milles nautiques du port de Saint-Gilles les bains, un requin-baleine s'est approché de son bateau. "Au début, c'était simplement une strie dans l'eau, et puis on s'est approchés et on s'est aperçus que l'aileron grandissait, grandissait, et ça a fini par un requin-baleine d'à peu près 6 m de long. On s'est aperçus qu'il venait tout près du bateau. On a pu faire des images magnifiques", s'enthousiasme ce pêcheur-plaisancier.

300 spécimens répertoriés à Madagascar

À la Réunion, ces géants des mers sont observés deux fois par an seulement. Pour être sûrs de l'apercevoir, certains Réunionnais n'hésitent pas à rejoindre les eaux de Nocibé, à Madagascar, où 300 spécimens y ont été répertoriés. Depuis 2015, les photographies des requins-baleines le Madagascar Wild Shark project. Ce programme scientifique est devenu essentiel pour protéger cette espèce menacée d'extinction.