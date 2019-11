Après le déplacement de la COP25 du Chili à l'Espagne, Greta Thunberg cherche un moyen de traverser l'Atlantique (qui ne soit pas l'avion)

Cet été, la jeune suédoise Greta Thunberg, devenue un des visages de la lutte contre le réchauffement climatique, a traversé l'Atlantique sur un voilier pour se rendre sur le continent américain. Un périple qui devait notamment lui permettre de se rendre à la COP25 prévue en décembre au Chili. Mais face à la situation politique locale, le pays s'est désisté ; vendredi 1er novembre, l'ONU a annoncé que le sommet se tiendrait finalement en Espagne. Sur Twitter, Greta Thunberg a donc lancé un appel : elle cherche désormais un moyen de traverser l'océan dans l'autre sens.

I’m so sorry I’ll not be able to visit South and Central America this time, I was so looking forward to this. But this is of course not about me, my experiences or where I wish to travel. We’re in a climate and ecological emergency.

I send my support to the people in Chile.