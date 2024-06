Foire de Paris : rencontre avec le vainqueur du concours Lépine 2024

Une table de café équipée d'un panneau pour capter l'énergie solaire : c'est l'initiative de Jérôme Dufaur-Dessus, qui a gagné le Concours Lépine lors de la foire de Paris. Rencontre à Fleurance, dans le Gers.

Son diplôme et sa médaille d’or sont fièrement exposés dans son bureau. Jérôme Dufaur-Dessus a eu une idée simple mais efficace : "un chargeur de téléphone portable qui s’intègre sur les tables de bistro". Mais pas seulement, puisque le kit se recharge grâce à l’énergie solaire. Une simple prise USB ou un câble adaptateur permettent au smartphone de reprendre vide.

Une ressource inépuisable

Direction un café du centre de Fleurance, dans le Gers, pour tester le dispositif. Les clients se montrent de plus en plus curieux. L’inventeur constatait qu’il était difficile de recharger son smartphone au café ou au restaurant, à moins de tomber sur un serveur conciliant. "C’est une super idée, de recharger le portable pendant qu’on boit un café", se réjouit une touriste étrangère. Pour son concepteur, le plus dur reste toutefois à faire : trouver les financements pour développer son chargeur de batterie. Mais ressource est inépuisable, et son invention s’adresse à des millions d’usagers.