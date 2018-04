Feuilleton : Costa Rica, le paradis vert (5/5)

Volcanologue et parfois un peu acrobate, Geoffroy Avard escalade la station d'analyse sur le Turrialba pour prélever les cendres du volcan. Le Turrialba est à 60 kilomètres de la capitale San José. Les émissions de cendres ont entraîné à plusieurs reprises la fermeture de l'aéroport ou encore des écoles. C'est à l'observatoire du Costa Rica que Geoffroy Avard, volcanologue en chef, analyse la dangerosité du volcan grâce aux échantillons ramassés. Le Turrialba est l'un des trois volcans du Costa Rica qui inquiète les autorités depuis qu'il s'est réveillé il y a trois ans. Lui qui a grandi à l'ombre des volcans d'Auvergne est tombé amoureux des cratères de ce petit pays d'Amérique centrale.

La forêt vierge pour vitrine touristique

Marie Beuchet, elle, perpétue la tradition de sa famille : six générations dédiées à la culture du café. Dans son exploitation, le hangar où elle stocke son café, séché, à la couleur si particulière. Elle torréfie elle-même son café ; aucun intermédiaire, donc un bénéfice plus important. Indispensable, car le café artisanal est plus coûteux à produire ; l'équilibre financier est difficile à atteindre. Son café bio, un défi quotidien pour le produire et le vendre.

Préserver l'environnement, c'est aussi la priorité de Carolina. Biologiste, elle travaille dans une réserve privée où la nature est protégée. Une zone ouverte aux enfants des villages alentour. Identifier les animaux se révèle compliqué pour beaucoup. Des enfants qui grandissent près de la forêt, mais souvent, la connaissent mal. La réserve finance ces excursions pour les éveiller à la protection de l'environnement. Cette nature exubérante, le Costa Rica en a fait sa vitrine. Un petit pays qui protège avec détermination son or vert.

