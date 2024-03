Environnement : l’opération "J’aime la nature propre" mobilise dans toute la France Durée de la vidéo : 1 min Environnement : l’opération "J’aime la nature propre" mobilise dans toute la France Protéger l’environnement et ramasser les déchets dans la nature : c’est l’esprit, durant le week-end du samedi 16 et dimanche 17 mars, de l’opération participative et citoyenne "J’aime la nature propre". (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - A. de La Taille, France 3 Clermont-Ferrand, France 3 Albi France Télévisions 12/13 info franceinfo

Protéger l’environnement et ramasser les déchets dans la nature : c’est l’esprit, durant le week-end du samedi 16 et dimanche 17 mars, de l’opération participative et citoyenne "J’aime la nature propre".

Dans le Puy-de-Dôme à Saint-André-le-Coq, des élèves de CM2 passent leur village au peigne fin. "Des fils plastique, il y avait des câbles, des bouts de plastique qui trainaient par terre", énumère Nathan, un élève. Un peu plus loin, le maire du village, Dominique Busson, chasseur, est lui aussi à l’œuvre. "Les enfants vont prendre conscience qu’on ne doit pas jeter n’importe quoi dans la nature, que ça la pollue. Et quand ils auront 20 ans, je pense qu’ils seront quand même un peu plus responsables qu’actuellement nos concitoyens", dit-il. 10 000 mètres cubes de déchets ramassés en 2023 L’opération "J’aime la nature propre" se déroule samedi 16 et dimanche 17 mars sur le territoire. Initiée par la Fédération nationale des chasseurs et soutenue par l’Office français de la biodiversité, elle mobilise 90 fédérations départementales. En 2023, 90 000 bénévoles avaient ramassé plus de 10 000 mètres cubes de déchets.

