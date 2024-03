Environnement : Emmanuel Macron et Lula signent un accord pour l’Amazonie

Emmanuel Macron est actuellement au Brésil. Avec son homologue Lula, ils ont lancé un programme d’investissement vert pour l’Amazonie : un milliard d’euros de fonds publics et privés.

Au cœur de la forêt amazonienne, Emmanuel Macron est venu parler investissements et biodiversité. D’ici 2028, la France et le Brésil vont investir conjointement 1 milliard d’euros pour l’Amazonie. En parallèle d’une rencontre avec le chef autochtone Raoni, le président français a assuré que les peuples indigènes seront au cœur du projet. "Quand il a fallu soutenir la fondation, préserver votre part de foret nous étions là, (…) donc nous continuerons d’être là", a déclaré Emmanuel Macron.

Un grand plan d’investissement mondial pour la bioéconomie

Le projet prévoit un grand plan de conservation et de gestion durable des forêts, ainsi que la valorisation économique des territoires. "Nous avons besoin de plus d’accords, mais surtout qu’ils soient mis en œuvre, et que les pays avec de meilleures conditions aident le Brésil à protéger ses forêts", a réagi Sônia Gajajara, la ministre des peuples autochtones du Brésil. La France et le Brésil devraient bientôt un grand plan d’investissement mondial pour la bioéconomie, afin d’allier développement économique et protection de l’environnement.