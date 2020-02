Environnement : des nids pour sauver les hirondelles

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans l'Oise, des enfants préparent l'arrivée du printemps et des hirondelles. Après une heure de bricolage, chaque famille peut repartir avec son nichoir prêt à accueillir ses occupantes saisonnières. Pour les adultes, les ateliers sont une façon d'occuper les enfants en vacances et sensibiliser à la protection de l'environnement. Grâce à leur travail, les hirondelles vont pouvoir trouver un support pour établir leur nid.

La disparition de leur habitat contribue à la diminution de leur nombre

Les hirondelles sont une espèce protégée et la disparition de leur habitat contribue à la diminution de leur nombre. "Les hirondelles ne trouvent pas forcément d'endroit où faire des nids. Maintenant on a des maisons fermées, donc elles ne peuvent plus entrer et faire des nids comme elles faisaient avant dans les granges. (...) C'est pour ça qu'on sensibilise aux nids d'hirondelles", explique Malaury Crepin, chargée de mission dans la Fédération des chasseurs de l'Oise.