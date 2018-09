Environnement : cinq astuces pour réduire sa consommation de plastique

En balade au bord de la Méditerranée, on croise désormais plus de déchets plastiques que d'êtres humains. La question est alors : comment réduire personnellement sa consommation de plastique ? Franceinfo vous propose cinq astuces précieuses. La première est simple : boycotter le plastique à usage unique. Pour le café, préférez utiliser un mug et une cuillère non jetable. La deuxième astuce consiste à acheter en vrac, dans des contenants réutilisables.

Bannir les sacs en plastique et la vaisselle jetable

Même idée pour notre troisième astuce : demander à être servi sans emballage plastique. Aujourd'hui, les sacs à usage unique sont interdits dans les supermarchés et peuvent être remplacés par des sacs en matières végétales. Pour éviter la vaisselle jetable des fast-foods, quatrième astuce, mieux vaut prendre le temps de cuisiner ! Cinquième et dernière astuce : diminuer les produits ménagers et de salle de bain. En plus d'être polluants, beaucoup sont mauvais pour la santé.