"Ma voix compte" : Lou-Ann, 19 ans, engagée mais déçue de l'offre politique

Lou-Ann étudie à Montpellier, en sciences politiques. Cette jeune femme de 19 ans regrette de ne pas voir ses revendications féministes, écologistes et contre la précarité étudiante être incarnées par une candidature.

Lou-Ann Peiffer est une étudiante en sciences politiques de 19 ans. Elle réside à Montpellier (Hérault). Pour cette élection présidentielle, elle votera pour la première fois. "Notre génération a des idées assez différentes de celles des générations précédentes", explique-t-elle, espérant voir les gens de son âge se mobiliser. Engagée dans le féminisme, "contre les violences sexistes et sexuelles", mais aussi pour l'écologie, elle place la précarité étudiante comme le sujet prioritaire de cette campagne.

Le sentiment d'être infantilisée

"Plein de candidats essayent de se donner une image de jeunes mais n'échangent pas vraiment avec la jeunesse, à part dans leur parti", poursuit-elle. Lou-Ann regrette également de se sentir "infantilisée" par les discours politiques, et constate que la multiplication des réformes dans l'éducation et l'enseignement supérieur ont eu pour effet de désorienter les étudiants dans leur parcours après le baccalauréat. "Quand je regarde l'offre politique, je ne me sens vraiment pas représentée dans mes revendications", conclut-elle.



"Ma voix compte" est une série de reportages qui donne la parole aux citoyens. Les équipes de reportage de franceinfo canal 27 ont sillonné les territoires pour aller à la rencontre des Français afin de les questionner sur leurs préoccupations et attentes vis-à-vis de la politique et en particulier des candidats à la présidentielle.