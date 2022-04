DIRECT. Réchauffement climatique : les experts du Giec publient le dernier volet de leur rapport sur les solutions à apporter à la crise

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CLIMAT

: Dans un contexte sensible de guerre en Ukraine qui expose la dépendance des économies aux énergies fossiles, les experts climat de l'ONU (Giec) publieront à 17 heures leur éventail de scénarios pour limiter le réchauffement et ses impacts déjà dévastateurs.

: Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a été plus que clair le jour de l'ouverture des discussions des 195 Etats membres du Giec il y a deux semaines : la dépendance au pétrole, au charbon et au gaz est une "folie". "Nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique" et "si nous continuons comme ça, nous pouvons dire adieu à l'objectif de 1,5°C. Celui de 2°C pourrait aussi être hors d'atteinte", a-t-il insisté, en référence aux objectifs de l'accord de Paris.

: Dans moins d'une heure, le Giec va rendre le troisième volet de son nouveau rapport, celui consacré au réchauffement climatique. Notre collègue Sandrine Feydel en présente les enjeux dans cette chronique.







: La quasi-totalité de la population mondiale (99%) respire un air pollué et mauvais pour la santé selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces conclusions sont le résultat d'une combinaison d'images satellite du monde entier et de données collectées par des milliers de villes, a expliqué Sophie Gumy, docteur du Département Environnement, changement climatique et santé de l'OMS.

• En visite à Boutcha, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce à nouveau des "crimes de guerre" et un "génocide" en Ukraine. Suivez notre direct.





• La réunion sur l'avenir de la Corse, prévue vendredi au ministère de l'Intérieur entre Gérald Darmanin et les nationalistes corses, et qui devait notamment aborder la question de l'autonomie de l'île, a été annulée. L'annulation de cette réunion s'explique par les nouvelles violences qui ont eu lieu ce dimanche à Ajaccio (Corse-du-Sud).



• Un an après la mort d'Alisha, 14 ans, dont le cadavre avait été retrouvé dans la Seine à Argenteuil (Val-d'Oise), deux de ses camarades de classe, âgés de 15 ans au moment des faits, sont jugés pour "assassinat" à Pontoise cette semaine.

• L'Espagne et la Pologne évoquent un potentiel "génocide", après le massacre de civils mis au jour à Boutcha, près de Kiev. Emmanuel Macron s'est prononcé pour de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou, qui a de nouveau démenti toute exaction.



• La nuit de dimanche à lundi a enregistré les températures les plus froides pour un mois d'avril depuis 1947, selon Météo France, faisant craindre des dégâts considérables sur les vignes et les arbres fruitiers.



• Un an après la mort d'Alisha, 14 ans, dont le cadavre avait été retrouvé dans la Seine à Argenteuil (Val-d'Oise), deux de ses camarades de classe, âgés de 15 ans au moment des faits, sont jugés pour "assassinat" à Pontoise cette semaine.



: Bonjour , vous avez raison : les experts climat de l'ONU (Giec) publieront à 17 heures leur éventail de scénarios pour limiter le réchauffement et ses impacts déjà dévastateurs. Nos journalistes Camille Adaoust et Thomas Baïetto sont sur le pont et vous préparent un article récapitulatif.

: Au fait, le GIEC sort bientôt son 3e rapport. Vous allez faire un petit sujet dessus ?