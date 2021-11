DIRECT. COP26 : de Paris à Glasgow, des centaines de manifestations pour le climat organisées samedi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COP26

: Pour comprendre l'impact du réchauffement climatique, 300 scientifiques ont étudié la structure, l'évolution et l'atmosphère de la banquise de l'Arctique pendant un an. Leurs résultats sont à découvrir le 11 novembre à 20h55 sur France 5, dans un documentaire intitulé Expédition Arctique, au cœur du réchauffement climatique. En voici un extrait.



: "Côté européen et côté français, on a une approche conservatrice qui n'est pas de nature à imprimer une dynamique positive dans ces négociations."



Le bilan de la première semaine des négociations est en tout cas jugé sévèrement par les ONG. L'UE et la France sont "apathiques" alors qu'elles devraient "montrer l'exemple", estimait ce matin sur franceinfo le porte-parole de Greenpeace France.



: Bonnes nouvelles, file d'attente et grandes promesses... Ma collègue Marie-Adélaïde Scigacz vous explique ce qu'il faut retenir des premiers jours de la conférence sur le climat. (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

: Et tout de suite, un premier point sur les titres de la matinée :



Emmanuel Macron s'adressera aux Français mardi à 20 heures dans le cadre d'une allocution, a annoncé l'Elysée hier. Il devrait évoquer la crise sanitaire, la reprise économique et les réformes en cours, selon le porte-parole du gouvernement.



Des milliers de manifestants sont à nouveau attendus à Glasgow, en Ecosse, ville hôte de la conférence sur le climat, pour réclamer des mesures immédiates contre le réchauffement climatique. Plus de 200 événements sont également prévus ailleurs dans le monde, dont à Paris, à midi devant l'Hôtel de Ville.



• Les évêques de France, réunis à Lourdes, ont reconnu hier "la responsabilité institutionnelle" de l'Eglise catholique dans les violences sexuelles subies par 330 000 mineurs en son sein depuis 1950. Des rassemblements sont prévus à Paris et à Lourdes, à 14 heures, en soutien aux victimes.





#PESQUETLe Français Thomas Pesquet et trois autres astronautes quitteront la Station spatiale internationale dimanche, et amerriront au large de la Floride "pas plus tôt" que lundi, après avoir passé plus de six mois dans l'espace, a annoncé la Nasa hier.