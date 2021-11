COP26 : que faut-il attendre de la conférence sur le climat à Glasgow ?

En Écosse, à Glasgow, le top départ de la COP26 sera officiellement donnée lundi 1er novembre. Une conférence sur le climat qui arrive six ans après la COP21 et les accords de Paris. "On présente souvent ces COP comme les sommets de la dernière chance, à raison. On est dans un état d’urgence climatique. C’est important que les responsables politiques sentent la pression, notamment des citoyens et des citoyennes, qui montre qu’on attend beaucoup d’eux", détaille Armelle Le Comte, responsable du plaidoyer pour le climat chez Oxfam France.

Une mise en œuvre des mesures qui incombe à chaque pays

"Il faut aussi rappeler que la mise en œuvre concrète des mesures vient de chaque État. Il ne faut pas attendre de cette COP un accord. Ce sera une série de décisions, qui doivent être les plus ambitieuses possibles. Mais il ne faut pas désespérer les gens tout de suite", a poursuivi l’invitée du 23h de franceinfo, dimanche 31 octobre. Les deux prochaines semaines s’annoncent décisives.