COP28 : "On peut être assez satisfait du niveau d'ambition" de l'accord, estime François Gemenne, membre du GIEC

Invité du 12/13 info, mercredi 13 décembre, François Gemenne, membre du GIEC, revient sur l'accord trouvé à l'issue de la COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

L'accord trouvé à l'issue de la COP28 à Dubaï (Émirats arabes unis), mercredi 13 décembre, appelle à une "transition" vers l'abandon des énergies fossiles. Un accord salué par François Gemenne, membre du GIEC, dans le 12/13 info. "Il ne faut pas faire la fine bouche. Bien sûr, moi aussi, j'aurais préféré voir inscrit une sortie pure et dure. Cela étant, il fallait bien constater qu'il y avait beaucoup de pays qui n'étaient pas prêts du tout à s'engager sur une sortie pure et dure des énergies fossiles. C'est une position un peu facile à tenir quand vous êtes l'Union européenne, quand vous n'exportez pas de pétrole et de gaz, et que vous avez déjà épuisé votre charbon", indique-t-il.



Une "paraphrase assez habile"

"Je trouve que la présidence a trouvé une sorte de paraphrase assez habile pour quand même parler de sortie, puisque c'est une transition hors des énergies fossiles", ajoute François Gemenne. "C'était ça ou pas d'accord du tout, et donc je pense qu'on peut être assez satisfait du niveau d'ambition qui est porté par ce texte", estime le membre du GIEC. Revenant sur l'accord sur les pertes et dommages acté en première semaine des négociations, François Gemenne a affirmé qu'il est "la pierre angulaire" de la "justice climatique pour les pays du Sud".