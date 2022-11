COP 27 : les pays pollueurs pourraient payer le réchauffement climatique

La COP 27 a débuté lundi 7 novembre à Charm El-Cheikh, en Égypte. Les pays riches vont devoir payer pour le réchauffement de la planète.

La situation de réchauffement climatique s’accentue de plus en plus et ce changement est plus visible dans certains pays. Ainsi, la Somalie et le Kenya sont touchés par des sécheresses qui provoquent des famines. Au Pakistan, les inondations qui ont fortement touché le pays ont causé la mort de 600 personnes tandis qu’un cyclone dévastateur a ravagé Madagascar. Pour faire face à ces catastrophes, les pays pauvres réclament une aide financière aux pays riches.



La Chine et les États-Unis incités à payer

Le secrétaire général de l’ONU a pris la parole durant la COP 27 afin de donner la marche à suivre pour le futur. Antonio Gutierres a ainsi déclaré : "L’humanité a un choix, coopérer ou périr. C’est soit un pacte de solidarité climatique soit un pacte de suicide collectif." À cette même tribune de la COP 27, Emmanuel Macron a incité la Chine et les États-Unis à payer pour les dégâts engendrés par le réchauffement de la planète. La Mauritanie fait partie des pays qui souhaitent voir les pays pollueurs payer la facture. La justice internationale pourrait être saisie pour forcer les pays riches à payer.