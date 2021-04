Loi climat : les députés votent pour l'interdiction des banderoles publicitaires aériennes

Le petit avion à hélice traînant une banderole de supermarché au-dessus des plages appartiendra sans doute bientôt au passé. L'Assemblée nationale a voté vendredi 2 avril l'interdiction de cette forme de publicité à l'horizon 2022. La mort de cette activité a été approuvée en première lecture par les députés qui examinent cette semaine en première lecture le projet de loi climat.

L'article 8, reformulé par un amendement, prévoit que "la publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite". Un autre amendement apporte un délai de grâce jusqu'au 1er janvier 2022 pour "donner de la visibilité" aux petites entreprises qui composent ce secteur.

L'interdiction ne concerne pas toute la publicité aérienne

La députée Maina Sage (groupe Agir) et l'écologiste Delphine Batho (non inscrite) ont plaidé sans succès pour que cette interdiction concerne toute forme de publicité aérienne, pas seulement les banderoles. Mais le risque, selon d'autres députés, serait de créer une possible confusion dans l'application de la loi avec des inscriptions comme le nom et le logo de la compagnie, ou ceux du constructeur de l'avion.

L'Assemblée nationale avait également voté mercredi en faveur d'un étiquetage environnemental sur les produits. Il s'agit d'un "score carbone", qui devra être mis en place en "priorité" dans le secteur de l'habillement, sous forme d'expérimentation, en vue d'une obligation.