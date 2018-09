Chasse : moins d'accidents mortels mais davantage d'incidents en zones périurbaines

Treize personnes sont mortes dans des accidents de chasse lors de la dernière saison, selon un bilan de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Treize personnes sont mortes dans des accidents de chasse lors de la dernière saison, le "chiffre le plus bas jamais observé depuis la fin des années 1990", a annoncé mardi 4 septembre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Entre le 1er juin 2017 et 31 mai 2018, le nombre d'accidents de chasse a été de 113, contre 143 lors de la saison précédente.

Ces accidents, tous par armes à feu, ont fait 115 victimes, dont 17 non chasseurs. Parmi les 13 personnes décédées, deux d'entre elles n'étaient pas des chasseurs, selon l'ONCFS. En 2016/17, 18 personnes étaient mortes. "La très grande majorité des accidents mortels restent liés à un manquement aux règles élémentaires de sécurité et en particulier au non-respect de l'angle de sécurité de 30°, à un tir sans identification et à une mauvaise manipulation de l'arme", précise l'ONCFS dans un communiqué. "A chaque fois ça a été une faute du chasseur", précise Jacques Bouchet, responsable du réseau sécurité à la chasse de l'ONCFS. "La majorité des accidents sont intervenus lors d'une chasse collective au grand gibier", indique encore l'ONCFS.

Si le nombre d'accidents baisse, en revanche, celui des incidents, c'est-à-dire "des coups de fusil ou de carabine, des balles qui entrent dans des maisons ou des véhicules (...) augmente", a fait savoir Jacques Bouchet. "On est à plus de 100", a-t-il précisé. Ces incidents sont liés à la présence toujours plus grande de sangliers dans des zones périurbaines, "où les chasseurs n'ont pas l'habitude de chasser", a-t-il expliqué. "Ça nous inquiète."