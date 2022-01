En Inde, il est désormais connu par son surnom : "Forest Man", l’homme de la forêt. Il y a trente ans, Jadav Payeng, un agriculteur, a décidé de planter lui-même sa forêt sur l'île de Majuli, au nord-est du pays.

Un héros national

Aujourd’hui, elle est plus vaste que Central Park et cette île où les animaux disparaissaient à cause de la déforestation abrite désormais des éléphants, des rhinocéros et des tigres ainsi que des centaines de milliers de serpents. "Forest Man" est reconnu comme un héros national, un protecteur de la nature et de l’écologie.

Un reportage d’Anouk Burel pour Babel Press diffusé dans "Envoyé spécial" le 6 janvier 2022.

