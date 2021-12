Savoie : une meute de loups repérée en pleine rue à Modane

Une meute de loups a été filmée dans les rues de Modane, durant le week-end du samedi 27 et dimanche 28 novembre. Une situation pas inhabituelle, si bien que la mairie a publié un communiqué afin d'expliquer aux administrés comment réagir face à l'animal.

Une meute de loups a été filmée durant le week-end du samedi 27 et dimanche 28 novembre, dans un quartier résidentiel de Modane (Savoie) par des riverains. Sur les images, six animaux marchent à la queue-leu-leu. "Je ne pensais pas qu'ils descendaient jusqu'ici, donc il y a de la curiosité aussi", confie l'un d'eux, qui ne se dit pas "du tout" effrayé. Le loup s'est sédentarisé dans les montagnes de la Haute Maurienne, et ses incursions en ville sont récurrentes depuis plusieurs années. "Ils descendent un peu, (…) peut-être qu'ils cherchent à manger dans les poubelles, ou ils cherchent les biches qui circulent aussi dans Modane la nuit", pense une habitante.

Cohabiter avec les éleveurs

Concernant la cohabitation des loups et des éleveurs, le maire, Jean-Claude Raffin, a donné des consignes en mars dernier a la population, mais s'avoue démuni. "Aujourd'hui il a des questions, plus de l'inquiétude. Il faut qu'on puisse répondre tous ensemble à ces questions, et aujourd'hui le maire local, comme mes collègues des communes voisines, n'ont pas les réponses", explique-t-il. Selon l'Office français de la biodiversité, 5 000 observations ont été réalisées depuis le retour du loup en France, dans les années 90. Aucune confrontation avec l'homme n'a été à ce jour été constatée.