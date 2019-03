Pollution : le plastique a envahi les océans

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des tortues qui croisent sans le vouloir nos pailles ou nos cotons-tiges, il en meurt 1 000 par an pour cause de plastique. 240 espèces marines ont déjà ingéré du plastique, selon WWF. Y compris celles qui vivent à plusieurs kilomètres de profondeur et l'on a beau connaître ces images, nous sommes accros, dénonce le Fonds mondial pour la nature. Comme une drogue, un phénomène d'addiction au plastique. 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde.

Des produits à usage unique très polluants

Si rien n'est fait, dénonce l'ONG, cette production pourrait encore augmenter de 40% d'ici 2030. Et pour l'heure, pratiquement rien n'est fait. Moins de 20% du plastique est recyclé dans le monde. Les cotons-tiges, par exemple, finissent en mer après quelques minutes dans notre salle de bain. Ils font partie des huit produits à usages uniques qui représentent à eux seuls 70% des déchets marins. L'Union européenne souhaite les faire interdire d'ici l'an prochain. Mais en janvier, le Sénat français a décalé la mesure d'un an.

