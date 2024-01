Mois sans pêche dans le golfe de Gascogne : le gouvernement annonce des aides pour les professionnels

L'opération vise à protéger les dauphins et les marsouins des captures accidentelles. Les entreprises de pêche "seront indemnisées pour leurs pertes" pendant le mois sans pêche imposé dans le golfe de Gascogne à partir du 22 janvier, a annoncé le ministère de la Transition écologique, jeudi 18 janvier. Un accompagnement est prévu pour "l'ensemble de la filière aval", selon l'exécutif. Les mareyeurs, qui transforment le poisson frais débarqué dans les criées, sont particulièrement concernés.

A la suite d'une décision du Conseil d'Etat, la pêche sera interdite jusqu'au 20 février inclus pour tous les bateaux de huit mètres ou plus équipés de certains types de filets. L'interdiction s'applique à l'ensemble des navires concernés actifs dans la zone, "français et battant pavillon étranger". En France, plus de 450 navires sont concernés et les pertes sont estimées à des dizaines de millions d'euros. Les mareyeurs estiment leurs pertes à plus de 60 millions d'euros.

Le gouvernement "accompagnera aussi, en complément des soutiens apportés par les Régions, l'ensemble de la filière aval et de la mise en marché, avec l'activation en cas de besoin de mesures de chômage partiel et des aides spécifiques adaptées aux différentes situations", assure le ministère. Le golfe de Gascogne est situé dans l'océan Atlantique et s'étend de la Bretagne jusqu'à la côte nord de l'Espagne.