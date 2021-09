Méditerranée : la France va porter les aires marines bénéficiant d'une "protection forte" de 0,2% à 5% de son territoire maritime d'ici à 2027, annonce Emmanuel Macron

La France va porter les aires bénéficiant de "protection forte" à 5% de son espace maritime en Méditerranée d'ici à 2027, contre 0,2% actuellement, a annoncé vendredi 3 septembre Emmanuel Macron.

Cette extension des aires marines fortement protégées en Méditerranée, très attendues par les défenseurs de l'environnement, constitue "un vrai changement, qui nous permettra d'atteindre un autre objectif de 10% à 2030", a précisé le président français devant le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui s'ouvre ce vendredi à Marseille.

Un sommet environnemental fin 2021 ou début 2022 en France

Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait annoncé la tenue d'un sommet environnemental One Ocean fin 2021 ou début 2022 en France, après une sortie en mer au large des calanques, au troisième jour de sa visite à Marseille. Ce sommet servira, selon Emmanuel Macron, à "lancer des initiatives en matière de recherche, en matière de juridiction internationale et pour compléter le droit international qui nous permettra de protéger cet espace".

La biodiversité s'effondre, avec jusqu'à un million d'espèces animales et végétales menacées de disparition, selon les experts de l'ONU, qui avertissaient dès 2019 que la nature "décline plus vite que jamais dans l'histoire humaine".