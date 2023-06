Environnement : les grands espaces naturels attirent les visiteurs en Camargue

Le Sud devrait faire le plein de touristes avec l’une des plus belles régions naturelles de France, la Camargue, dont plusieurs communes sont labellisées Grand site de France.

On l’appelle parfois la petite Camargue mais elle a tout d’une grande. Labellisée grands sites de France, la Camargue gardoise attire deux millions de visiteurs chaque année. La tour Carbonnière, sur la route d’Aigues-mortes, abritait un péage il y a 700 ans. Elle accueille aujourd’hui les touristes. "C’est magnifique la tour bien aménagée avec un très beau panorama", se réjouit une touriste. Le monument a été rénové et un sentier sur pilotis a été construit afin de préserver la nature. Tout a été mis en œuvre pour mériter le label.



Un accueil personnalisé

"On ne veut pas un tourisme de masse, on va chercher à avoir un accueil personnalisé", explique Maeva David, cheffe de projet Grand Site de France. Sur les 50 hectares entre le Rhône et la mer, la nature et les activités humaines forment une identité unique reconnue par le label Grand site de France. Il a fallu des années de mise en valeur comme devant les remparts d’Aigues-Mortes. Les anciens parkings ont disparu du paysage, cachés dans la végétation.