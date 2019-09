Environnement : des récifs en 3D au Cap d'Agde pour favoriser la biodiversité

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On pourrait croire à une œuvre d'art sous-marine. Pourtant, ce bloc de béton sert d'ancrage pour accrocher des bouées. Mais il a également une fonction inattendue : il va permettre la reconquête de la biodiversité marine. Un plongeur installe les cordes qui tiennent les bouées. Dans cet espace marin protégé, 32 récifs artificiels ont été immergés le long de la côte du Cap d'Agde (Hérault). Une première mondiale. Imprimés en béton 3D, leur forme a été spécialement étudiée pour qu'ils servent de nurserie aux poissons. On y a même installé des micros qui détectent les vibrations des espèces venues s'y reproduire.

Les zones côtières abritent plus de 50% de la biodiversité marine

Une opération qui vise à supprimer le système avec chaînes et pneus remplis de béton, trop polluants, car souvent perdus lors des tempêtes. Six récifs écologiques ont déjà été déposés sur les fonds marins il y a deux ans. La faune et la flore s'y sont installées. Un peu plus loin, sur l'un des nouveaux modèles tout juste immergés, un poulpe s'est déjà entiché de cette cavité. Le projet a coûté 224 000 euros à la ville. Face aux défis écologiques, de plus en plus de communes intègrent ce type de dépenses dans leur budget. Les zones côtières peu profondes ne représentent que 3% des océans. Pourtant, elles abritent plus de 50% de la biodiversité marine.

