COP15 biodiversité : déguisés en arbre ou en oiseau, des manifestants descendent dans la rue à Montréal

"Bientôt il y aura plus de déchets dans l'océan que de poissons." Plusieurs centaines de personnes ont défilé, samedi 10 décembre dans les rues de Montréal pour demander une meilleure protection de la biodiversité en pleine COP15. Dans la foule, des gens de tout âge, des représentants autochtones, et des familles malgré le froid mordant. Certains sont venus déguisés en oiseau, en arbre ou encore en caribou, l'emblématique animal des forêts boréales canadiennes aujourd'hui menacé.

L'objectif de la mobilisation est d'envoyer un "signal" aux pays qui négocient le prochain "pacte de paix avec la nature". Les délégués du monde entier ont jusqu'au 19 décembre pour s'accorder sur des objectifs clés pour préserver les forêts, les océans et les espèces de la Terre.

Le temps presse, rappellent manifestants et ONG: un million d'espèces sont menacées d'extinction, un tiers des terres sont gravement dégradées et les sols fertiles disparaissent, tandis que la pollution et le changement climatique accélèrent la dégradation des océans. "L'humanité est devenue une arme d'extinction massive", a tonné le secrétaire général de l'ONU à la veille de l'ouverture de la COP15, à cause de "notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale".