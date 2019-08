Camargue : au cœur d'un safari made in France

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ils voulaient de l'aventure cet été. À bord d'un vieux 4x4 digne des grandes expéditions, des vacanciers jouent aux baroudeurs, à quelques kilomètres de chez eux. Leur périple commence à Aigues-Mortes, place forte de la Camargue, dans le département du Gard. Une famille est venue en voisine et en quête de sensation. En attendant de faire peut-être un jour un safari en Afrique, ils découvrent d'autres grands espaces.

Une traque des animaux

La traque des animaux peut commencer. Le guide Chistophe Barre de "Camargue autrement" explique que "le flamand rose c'est, après le taureau, l'animal emblématique de la Camargue. Il est difficile à trouver". Des oiseaux migrateurs, de plus en plus sédentaires à cause du réchauffement climatique. Changement de décors et direction Le Cailar, capitale de la petite Camargue et royaume des plus prestigieux élevages de taureaux.

Le JT

Les autres sujets du JT