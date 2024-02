Biodiversité : les ours polaires sont en danger

Mardi 27 février, c'est la journée internationale de l'ours polaire. Un animal devenu symbole, qui est menacé par la fonte de la banquise, comme l’explique le journaliste Hugo Capelli sur le plateau du 20 Heures.

Les scientifiques sont pessimistes sur l’avenir de l’ours polaire. "Selon une nouvelle étude, les ours polaires sont en danger. (…) C’est sur la banquise qu’ils chassent et se nourrissent essentiellement de phoques. Mais elle fond de plus en plus vite", indique le journaliste Hugo Capelli, sur le plateau du 20 Heures, mardi 27 février. Conséquence : "L’été, ils ne peuvent plus se déplacer normalement. Ils doivent nager entre les morceaux de glace, ce qui leur demande beaucoup d’énergie, les fatigue et ils ont du mal à trouver leur proie", poursuit le journaliste.

Les ours se rapprochent des humains pour se nourrir

Les ours polaires sont donc poussés à se rapprocher des habitations. "C’est un phénomène assez récent. (…) Ce qu’ils cherchent, c'est à manger, mais ce n’est pas sans risque pour les habitants qui peuvent se faire attaquer. Ces ours mesurent jusqu’à 3 mètres et peuvent peser jusqu’à 600 kilos", précise Hugo Capelli. "Avec le réchauffement, la banquise fond en Arctique et pourrait complètement disparaitre l'été d'ici dix ans", énonce-t-il. C’est pourquoi les 26 000 ours polaires sont inscrits sur la liste des espèces en danger.