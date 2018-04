Cuba : nouveau paradis des touristes français

Plutôt rare il y a 10 ans, aujourd'hui, on les croise partout dans La Havane (Cuba). Entre danse et musique cubaine, des touristes du monde entier viennent découvrir l'âme de Cuba, comme un groupe de Français rencontrés par France 2 et déjà séduits par l'architecture de la ville. Depuis la fin de l'ère Fidel Castro et l'ouverture du pays il y a quatre ans, Cuba est devenue la quatrième destination préférée des Français.

L'authenticité, mais pas seulement

Ambiance année 50 et voyage dans le temps garanti. L'attraction à ne pas manquer, ce sont les vieilles voitures américaines d'époque. Pour un tour d'une heure dans la ville, il faut compter entre 30 et 40 euros la balade. Dans un pays où le salaire moyen est de 20 euros, les touristes étrangers sont une manne pour l'économie locale. L'île adopte même petit à petit les codes du tourisme de masse. Et si les Français viennent chercher l'authenticité à Cuba, ils viennent aussi pour les plages de sable blanc et la mer turquoise, un point que les tours-opérateurs ont bien compris. L'île veut construire 200 000 chambres d'hôtel dans les dix prochaines années. Cuba espère ainsi devenir la destination phare des Caraïbes.

