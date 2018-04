Corée du Nord : le site d'essais nucléaires de Pyongyang s'est-il effondré ?

Des sismologues chinois estiment que le dernier essai nucléaire en septembre a provoqué un glissement de terrain qui rend le site inutilisable.

Au pays le plus secret du monde, rien n'est jamais sûr. Mais il semble que le site d'essais nucléaires nord-coréens soit devenu inutilisable après l'effondrement partiel de la montagne sur laquelle il est posé, lors de l'ultime test réalisé au mois de septembre. C'est en tout cas les conclusions de sismologues chinois dans une étude.

Samedi 20 avril, Kim Jong-un a annoncé un moratoire sur les essais nucléaires et sur les tirs de missiles intercontinentaux. Le leader nord-coréen a aussi décidé de fermer le site de Punggye-ri : c'est de là que Pyongyang a réalisé ses six tests entre 2006 et 2017.

"Syndrome de la montagne fatiguée"

Ce sixième et dernier essai avait provoqué à l'époque une secousse sismique d’une magnitude de 6,3... ressentie jusqu’en Chine. Il avait entraîné des glissements de terrain et des répliques amenant certains experts à penser que le Mont Mantap, sous lequel sont menés les tests, pouvait être à force atteint du "syndrome de la montagne fatiguée". En clair, la structure géologique a été fragilisée par des explosions nucléaires souterraines répétées.

Deux études impliquant des experts chinois révèlent qu’une réplique d’une magnitude de 4,1, survenue huit minutes, après l’essai avait provoqué un effondrement de roches à l’intérieur de la montagne. "Il est nécessaire de continuer à surveiller d'éventuelles fuites de matériaux radioactifs provoquées par l'effondrement", rapporte l'Université de science et technologie de Chine.