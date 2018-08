VIDEO. Bouillon de tigre, griffes arrachées... en Europe, le commerce illégal de tigres prospère

22 000 dollars

En République tchèque, des raids menés sur des maisons de trafiquants ont conduit à des découvertes singulières. Un tigre mort ainsi que des espèces protégées ont ainsi été retrouvés dans le foyer de l’un d’entre eux. Le félin décédé est venu confirmer l’importance du trafic européen de tigres.

Dernièrement, l’ONG Four Paws a publié des images d’un gérant de zoo qui propose des tigres à la vente de manière illégale et qui explique comment il procède pour écouler sa "marchandise". Ainsi le gérant explique que les clients viennent chercher les tigres, les prennent et les emportent en voiture.

Le trafic de tigres n’a rien d’inhabituel en Europe puisque 57 tigres ont été confisqués entre 1999 et 2016. Généralement enfermé et maltraité, un félin peut valoir jusqu’à 22 000 dollars.

Des pratiques inhumaines

Une grande partie des tigres victimes de trafic sont destinés à être exportés en Asie où il y a une forte demande pour la médecine traditionnelle. Parallèlement, les investigations des douanes tchèques ont permis de déterminer que certains animaux étaient découpés et transformés sur le sol européen. Bouillon de tigre, griffes arrachées, peaux nettoyés et os faisaient partie de leurs saisies.

En 17 ans, près de 8 000 produits illégaux fabriqués à partir de tigres ont été vendus en Europe.