VIDEO. Le premier drone taxi a pris son envol en Chine

Ce drone électrique s'appelle Ehang 184. Il peut transporter un passager de 100 kg maximum et voler pendant 23 minutes. Il atteint 100 km/h. L'entreprise Ehang a déjà effectué plus de mille vols d'essai sans passagers dans toutes les circonstances : nuit, brouillard, vent fort (force 7)...

"Ce n'est plus de la science-fiction"

"Aucun des véhicules volants classiques ne peut atteindre l'objectif du vol entièrement autonome. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce vol autonome réussi signifie que ce n'est plus de la science-fiction, cela signifie que c'est possible !", explique un ingénieur de la start-up chinoise.

Des ingénieurs, mais aussi des dirigeants chinois et le maire adjoint de la ville de Guangzhou ont pris place à bord. Pour les passagers, aucune connaissance de pilotage n'est nécessaire. Il n'y a aucun instrument de vol. Le client commande sa course via une application sur son smartphone.