Hong Kong : une statue à la mémoire de la répression de Tiananmen déboulonnée

Déboulonnée. Le "Pilier de la honte", une statue rendant hommage aux victimes de la répression de Tiananmen, a été retirée de l'Université de Hong Kong (HKU) jeudi 23 décembre. "La décision concernant la vieille statue a été prise sur la base d'un avis juridique externe et d'une évaluation des risques pour le meilleur intérêt de l'Université", a déclaré la HKU dans un communiqué.



Depuis 1997, année de l'installation de cette sculpture de huit mètres de haut représentant un enchevêtrement de 50 corps déformés par la douleur, les étudiants de la HKU la nettoyaient pour honorer les victimes de ces événements. Hong Kong a longtemps été le seul endroit en Chine où la commémoration des événements de Tiananmen était tolérée. Avec la reprise en main autoritaire de Pékin sur l'ex-colonie britannique, à travers la draconienne loi sur la sécurité nationale, la ville perd un des symboles de la liberté dont elle jouissait avant 2020.

Le "Pilier de la honte", de huit mètres de haut, va être entreposé ailleurs, selon l'université. Dans son communiqué, l'institution assure que personne n'avait obtenu l'autorisation formelle d'exposer cette statue et cite une ordonnance datant de l'époque coloniale pour justifier son retrait. En octobre, les responsables de HKU avaient déjà ordonné son retrait, en évoquant déjà des risques juridiques, sans préciser lesquels.

Ce retrait a provoqué de vives réactions chez les militants pro-démocratie exilés. Nathan Law, un ancien élu pro-démocratie réfugié au Royaume-Uni, a assuré que la statue continuerait à vivre dans la mémoire des gens. "Le #PillarOfShame a été retiré, mais la mémoire survit. Nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé le 4 juin 1989", a-t-il tweeté.

The #PillarOfShame is removed, while memory lives.

We must remember what happened on June 4th, 1989.#TiananmenMassacre https://t.co/sh4bAfVB4q