DIRECT. A Hong Kong, policiers et manifestants s'affrontent à nouveau

La police a chargé des manifestants qui avaient érigé une barricade dans l'est de Hong Kong. Après avoir défilé dans le quartier de Kwun Tong, des milliers de manifestants ont été bloqués par des dizaines de policiers antiémeute, non loin du commissariat de Ngau Tau Kok. Toutes les informations sont à retrouver dans notre direct.



• Après trois jours de débats, les opposants au G7 défilent en ce moment entre Hendaye et Irun (Espagne). Une action symbolique en lien avec la crise migratoire est prévue lors du franchissement du pont qui relie la France et l'Espagne.



• Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a autorisé la mobilisation de l'armée en Amazonie pour lutter contre les incendies, mais a estimé que ces feux ne pouvaient "servir de prétexte" à des sanctions internationales.



• Les retours de vacances sur les routes de l'Hexagone sont compliqués ce samedi, journée classée rouge dans le sens des retours, orange dans le sens des départs par Bison Futé pour cet avant-dernier week-end avant la rentrée.

: Des milliers de personnes ont formé une chaîne humaine hier soir à Hong Kong. Certains ont masqué leur œil en hommage à une protestataire blessée par la police lors d'une précédente manifestation.





















(LILLIAN SUWANRUMPHA/PHILIP FONG/ AFP)



: La police a déployé un drapeau rouge pour signaler qu'elle allait employer la force envers les manifestants. Selon le South China Morning Post, des manifestants ont lancé des briques vers le poste de police de Ngau Tau Kok.

: La police antiémeute charge les manifestants.

: Un journaliste sur place a filmé des manifestants en train d'écouter une chanson "anti-police" par le rappeur JB.

: Le long du parcours, des manifestants vêtus de noir se sont installés aux balcons de bâtiments industriels. Certains ont dressé des barricades près du poste de police de Ngau Tau Kok, relève le South China Morning Post (en anglais). Si vous n'avez pas tout suivi de cette mobilisation, notre article fait le point.

: Les manifestants ont entamé leur 12e week-end consécutif de mobilisation. Une marche est organisée en ce moment à Kwun Tong. Des protestataires comptent perturber les transports en direction de l'aéroport international durant le week-end. Le mot d'ordre est de s'y rendre par tous les moyens de transports disponibles pour saturer les accès à l'aéroport.







(GOOGLE MAPS)