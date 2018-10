Chine : des personnalités disparaissent de façon énigmatique

Interpol demande une clarification à Pékin (Chine) sur la situation de son président Meng Hongwei disparu le 25 septembre dernier. Le dirigeant se serait évaporé à son arrivée par avion à Pékin, son épouse à Lyon (Rhône) a donné l'alerte. Un quotidien de Hong Kong avance une explication : le dirigeant aurait été arrêté dès son arrivée pour être interrogé par les autorités. "Ils sont accusés d'un crime qui d'habitude est violation de la discipline, ça signifie souvent corruption ou autre chose, disons que cette campagne contre la corruption a été utilisée largement par Xi Jin Ping pour se débarrasser de ses éventuels rivaux à l'intérieur du parti", analyse Jean-Philippe Beja, un sinologue. Meng Hongwei dérangeait-il ? Il avait récemment été limogé du comité du Parti communiste chinois.

Un scénario classique en Chine

Politiques, artistes : tous les milieux sont touchés. "On ne sait pas vraiment où sont ces endroits et même les gens qui sortent ne parviennent pas à dire où ils étaient enfermés. À l'intérieur, ils sont placés dans une pièce dans laquelle on les surveille 24/24h et où tout ce qu'ils font est enregistré", explique Liang Xiaojung, avocat des droits de l'homme. Fan Bingbing, une actrice chinoise, vient de réapparaître après trois mois d'absence en s'excusant pour un délit de fraude fiscale. Même histoire pour plusieurs hommes d'affaires qui ont parfois soudainement refait surface. Interpol demande aujourd'hui des explications à la Chine.

Le JT

Les autres sujets du JT