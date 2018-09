La Chine prépare Noël

Cet été, le père Noel ne prend pas de vacances est en Chine, à Yiwu, où se trouve le plus grand marché de jouets au monde. 4 millions de mètres carrés, plus de 2 millions de produits exposés, on y retrouve toutes les tendances des cadeaux de Noël et, cette année, il y aura des ballons sous le sapin. Les prix de gros défient toute concurrence, avec 1,30 euro pour une peluche vendue 20 euros en France. Pas étonnant que le père Noël vient faire son marché. Au total, la Chine compte 10 000 usines fabricantes de jouets, dont une grande partie se trouve à Shenzhen.

Une entreprise exporte un quart de sa production vers la France et, pour elle, Noël c'est maintenant, car tout doit être envoyé avant la fin du mois d'août : "Si les jouets n'arrivent pas à temps, tout le monde est perdant", explique Shirley Lau, directrice de l'usine. Un Français vient, lui, préparer Noël 2019 et a en tête la conception d'un nouveau jouet made in China : une peluche avec une bouche qui mange des balles. Il travaille depuis près de dix ans avec cette entreprise chinoise et lui fait confiance. Trois quarts des jeux et jouets qui seront sous nos sapins viennent de chine. Rien que l'an dernier, le pays a exporté 40 milliards de jouets au total.

