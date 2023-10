Des écoles extraordinaires : immersion dans le berceau du Kung Fu

Durée de la vidéo : 4 min

Le 13 Heures découverte vous emmène toute la semaine à travers le monde dans des écoles extraordinaires, où l’on forme à des métiers peu communs. Première étape, lundi 30 octobre dans le berceau du Kung Fu, la ville des moines Shaolin, en Chine, qui vit au rythme de cet art martial.

L’alignement est parfait, les cris coordonnés. Nous sommes dans la meilleure école de Kung Fu de Chine. Entraînement trois fois par jour, 1 000 élèves de 4 à 16 ans pratiquent sans relâche cet art martial, qui est né ici. Dong Ganglong est professeur. Il scrute la moindre erreur. Pour lui, le Kung Fu Shaolin, c’est bien plus qu’un sport. "Ici, les qualités les plus importantes sont l’autodiscipline, l’endurance face à l’effort, et la capacité à surmonter les difficultés. Ça les prépare à relever tous les défis de la vie", explique le professeur de l’école Amitié Shaolin.

Devenir les meilleurs

Il est 5 heures, l’heure du réveil pour Buku est ses camarades. "C’est un peu dur, mais une fois que j’ai fait mon lit, que je me suis lavé et que j’ai rangé ma chambre, je ne suis plus fatigué", dit l’élève. Au saut du lit, échauffement et course à pied. Puis rassemblement au garde-à-vous, pour scander les valeurs de l’école : "Étudier, pratiquer, aimer la patrie et l’école !", pour devenir les meilleurs.