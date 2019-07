Chine : une violente explosion dans une usine fait plusieurs morts

Un gigantesque panache de fumée blanche s'élève au-dessus de la ville de Sanmenxia en Chine. Vu du ciel, le site industriel qui a pris feu, semble ravagé par les flammes. Des colonnes de fumée s'échappent de plusieurs bâtiments de l'immense usine de gazéification.

L'explosion serait d'origine accidentelle

Des images fournies par un quotidien chinois montrent des pompiers et des militaires sur le bord de la route. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Selon la télévision d'État, l'explosion a été si forte qu'elle a fait voler en éclats les vitres et les portes des immeubles, et ce, sur plus de trois kilomètres à la ronde, laissant les habitants paniqués et hagards. L'explosion est survenue a plus de 900 kilomètres au sud-ouest de Pékin, dans la localité de Yima. L'usine transformait des matières organiques en gaz. L'origine serait accidentelle.

