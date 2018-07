Chine : Shenzhen, la ville aux transports électriques

La modernité comme l'avait rêvée Deng Xiaoping dans les années 1980. D'un simple village de pêcheur, Shenzhen (Chine) est devenue une mégapole de 12 millions d'habitants, innovant et de plus en plus propre. Ici, 100% des bus sont électriques. En à peine neuf ans, toute la flotte a été remplacée, une vraie révolution verte : 16 359 bus électriques. La ville économise 345 000 tonnes de carburant et évite de rejeter 1,5 million de tonnes de CO2 chaque année.

Transports publics 100% propre

Tout cela a été rendu possible par la volonté de l'État et de la ville pour passer à une énergie propre. Le géant de l'automobile électrique chinois BYD a remporté cet immense marché. La ville a également décidé d'électrifier tous ses taxis, l'usine tourne à plein régime. Les autorités veulent interdire diesel et moteurs thermiques pour les transports publics. Les 12 000 taxis de la ville seront remplacés d'ici décembre. Paris, elle, vise une flotte de bus totalement électrique d'ici 2025.

