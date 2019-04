Chine : les citoyens notés par l'État

Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale, les Chinois sont désormais tous notés. Pour le moment, la notation est seulement bancaire et atteste de la bonne gestion des comptes. "Je trouve ça bien d'être noté, dans une société il faut qu'il y ait des règles", assure un habitant. Le peuple chinois est habitué à cette notation et la trouve totalement justifiée. Mais d'ici 2020, la notation pourrait être élargie à l'ensemble des actions des citoyens chinois, en recoupant des centaines de données fournies par les banques, les sociétés privées et les autorités.

Les mauvais citoyens sur la liste noire

Tout sera alors passé au peigne fin : situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement ou exhiber des signes extérieurs de richesse fera perdre des points, alors qu'un don de sang ou des éloges sur le parti politique chinois fera grimper son score. Les citoyens modèles se verront alors accorder des avantages, comme des réductions sur les transports, alors que les mauvais citoyens risquent de voir leur nom placé sur la liste noire, qui implique de nombreuses restrictions.

