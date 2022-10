Chine : le président Xi Jinping assure avoir éradiqué l'extrême pauvreté

En Chine, le Parti communiste affirme que Xi Jinping a éradiqué la pauvreté dans son pays. Le président chinois est présenté comme proche du peuple par la propagande à la télévision. Officiellement, 100 millions d'habitants seraient sortis de la misère ces dix dernières années. "Nous avons éliminé l'extrême pauvreté et sommes parvenus à une société modérément prospère", assure Xi Jinping, le président chinois. Pourtant, les conditions de travail restent dures pour de nombreux Chinois. "On est cinq à la maison, mon mari travaille aussi, mais on a deux enfants et la grand-mère à nourrir", explique Li Zhen La, ouvrière agricole.

Les écarts de richesse se creusent dans le pays

Aujourd'hui, en Chine, une personne est considérée pauvre si elle gagne moins de 527 euros par an, soit 1,75 euro par jour. Ce seuil de pauvreté est en dessous de celui fixé par la banque mondiale, qui est de 5,70 euros par jour. Selon la banque mondiale, la Chine compte toujours 225 millions de pauvres. "La Chine est devenue presque aussi inégalitaire que les États-Unis. Les écarts de richesse ne cessent de se creuser, il n'y a jamais eu autant de milliardaires", conclut le journaliste Arnauld Miguet, France Télévisions Chine.