Chine : des manifestations inédites contre la politique zéro Covid du régime

Des milliers de Chinois, ulcérés par la politique zéro Covid du gouvernement, ont manifesté dans plusieurs grandes villes du pays.

À Pékin (Chine), des manifestants montrent leur colère contre le régime, c’est rarissime. Dans la capitale, des étudiants s’insurgent contre la politique chinoise du zéro Covid. À des centaines de kilomètres, à Wuhan, des images similaires ont été filmées. A Shanghai, certains demandent même le départ de Xi Jinping. Une vague de contestation inédite et difficile à gérer pour les autorités.

Le pouvoir "ne peut pas lâcher totalement la politique anti-Covid"

"Même si le pouvoir espérait apaiser les choses, il n’a pas grand-chose à donner. Il ne peut pas lâcher totalement la politique anti-Covid et s’il le fait, le risque c’est qu’il y ait un nombre de victimes très important", confie Valérie Niquet, responsable du pôle Asie et chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Avec sa politique zéro-Covid et ses vaccins peu efficaces, le pouvoir chinois pourrait se retrouver dans l’impasse.