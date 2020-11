Canada : deux morts et cinq blessés dans une attaque à l'arme blanche

Les faits se sont déroulés en pleine soirée d'Halloween. Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors d'agressions à l'arme blanche dans la soirée du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre à Québec, dans l'est du Canada, par un jeune homme qui a été interpellé, a annoncé la police. Les agressions ont eu lieu dans le Vieux Québec, le cœur historique de la ville.

Le suspect, "un homme âgé dans la mi-vingtaine", armé d'une épée et habillé en tenue "médiévale" a été arrêté "peu avant 1 heure du matin", a indiqué le porte-parole du service de police de la Ville de Québec, lors d'un point de presse. Il n'a pas été formellement identifié et a été "transporté vers un centre hospitalier pour être évalué", a-t-il ajouté. La nature et la gravité des blessures sont "variables" en fonction des cinq personnes blessées, a-t-il précisé. La police, qui n'a pas précisé le motif de ces agressions, a ouvert une enquête et a demandé aux habitants de "rester à l'intérieur".