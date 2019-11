Sorti de prison, Lula promet de "continuer à lutter" pour le peuple brésilien

L'ex-président a été accueilli par une véritable marée rouge de militants de gauche à sa sortie de prison

Un retour sous les vivas. L'ex-président brésilien Lula a été libéré vendredi 8 novembre, accueilli par une véritable marée rouge de militants de gauche à sa sortie de prison à Curitiba (sud), après plus d'un an et demi d'incarcération. Il a été libéré au lendemain d'un arrêt de la Cour suprême.

Portant une veste sombre, Luiz Inacio Lula da Silva, 74 ans, est sorti à pied, souriant aux côtés de sa compagne, la sociologue Rosangela da Silva, embrassant chaleureusement des sympathisants et saluant la foule d'un poing levé.

Direction Sao Paulo

"Je veux continuer à lutter pour améliorer la vie du peuple brésilien", a lancé l'ancien président devant le siège de la police fédérale de Curitiba, où il a été incarcéré plus d'un an et demi pour corruption.

"Le peuple a de plus en plus faim, il est au chômage, le peuple travaille pour Uber ou livre des pizzas", a lancé Lula, qui avait pu, au cours de ses deux mandats (2003-2010) extraire près de 30 millions de Brésiliens de la pauvreté dans une période de forte croissance économique.

Vous avez apporté "la démocratie dont j'avais besoin pour résister aux canailles du côté pourri de l'Etat brésilien, de la justice brésilienne, qui a tout fait pour criminaliser la gauche", a poursuivi l'ancien chef d'Etat.

Après ce premier bain de foule à Curitiba, Lula doit se rendre près de Sao Paulo, au syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo do Campo, où il était resté retranché avec ses partisans avant de se rendre aux autorités pour commencer à purger sa peine en avril 2018.