Présidentielle au Brésil : Lula maintient son avance sur Bolsonaro dans les sondages

L'ancien président de gauche devance toujours le président sortant dans les intentions de vote, au premier comme au second tour. L'élection présidentielle aura lieu le 2 octobre.

L'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva est toujours largement devant son concurrent, le chef de l'Etat sortant Jair Bolsonaro, dans les intentions de vote pour la présidentielle du 2 octobre au Brésil, selon un sondage publié jeudi 15 septembre. Lula, 76 ans, est crédité de 45% des intentions de vote et M. Bolsonaro de 33%, soit un tableau de "stabilité totale" par rapport à l'enquête d'opinion de la semaine précédente (45% contre 34%), a déclaré la directrice de l'institut Datafolha, Luciana Chong, en dévoilant les résultats de ce jeudi, avec une marge d'erreur de 2%.

Lula obtiendrait 54% des voix au second tour

Les autres candidats se partagent les miettes pour ce scrutin qui se présente comme le plus polarisé depuis des décennies au Brésil : Ciro Gomes (centre-gauche) arrive en troisième position avec 8e, devant la centriste Simone Tebet (5%). Le soutien au président d'extrême droite a augmenté ces derniers mois, puisque Jair Bolsonaro accusait un retard de 21 points en mai par rapport au candidat du Parti des travailleurs (PT, gauche).

Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés (c'est-à-dire sans les votes blancs ni nuls). Selon ce critère, Lula obtient pour l'instant 48% des suffrages exprimés. Lors d'un éventuel second tour, l'ex-président (2003-2010) battrait Jair Bolsonaro avec 54% des voix contre 38%. Pour sa dernière enquête, Datafolha a interrogé 5 926 personnes entre les 13 et 15 septembre dans 300 villes du Brésil.