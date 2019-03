EN IMAGES. Poissons morts, eau toxique... Au Brésil, deux mois après la rupture du barrage de Brumadinho, la pollution a gagné la rivière Paraopeba

Fin janvier, la rupture du barrage d'un complexe minier avait entraîné une véritable marée de boue, dans cette localité du sud-est du Brésil.

Une catastrophe écologique et un bilan humain lourd. Le 25 janvier, un des trois barrages miniers du complexe de Córrego do Feijão, à Brumadinho, dans le sud-est du Brésil, cédait, déversant un torrent de boue et tuant au moins 211 personnes. La rupture de cette digue qui contenait les résidus d'une mine de minerai de fer a entraîné une véritable marée rouge de boue, détruisant tout sur son passage. Deux mois après, la rivière Paraopeba est encore trop polluée pour pêcher ou faire boire les animaux, témoigne un pêcheur. "Les chercheurs qui sont venus ici ont dit qu'il faudrait 8 ou 10 ans" pour que la rivière s'en remette, raconte-t-il. Franceinfo a rassemblé plusieurs clichés pour montrer ce paysage dévasté.