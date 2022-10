Élection présidentielle au Brésil : Lula en tête dans un premier tour plus serré que prévu

Le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil s'est tenu dimanche 2 octobre. L'ancien président Lula est arrivé en tête avec 48,4% des voix, tandis que son rival, le président sortant Jair Bolsonaro, n'est qu'à 5 points derrière lui. Le second tour s'annonce donc plus incertain que prévu.

Le premier tour de l'élection présidentielle brésilienne s'est tenu dimanche 2 octobre. Le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a déjoué les prédictions des instituts de sondage, qui le donnaient déjà perdant. Il a récolté 43,2% des suffrages contre 48,4% pour son rival de gauche, l'ancien président Lula. Ce dernier se prépare désormais à une bataille. "Je n'ai jamais gagné une élection au premier tour, il semble que le destin aime me faire travailler un peu plus dur", a déclaré Lula.



Le second tour se tiendra le 30 octobre

Malgré une mauvaise gestion du Covid-19 avec plus de 680 000 morts au Brésil, le recul de la forêt amazonienne sous son mandat et une politique ultra-libérale, Jair Bolsonaro continue de séduire. Une popularité qui s'est offert un soutien de taille 48 heures avant le premier tour, lorsque le footballeur Neymar a appelé à voter pour le président sortant en dansant sur une musique de campagne de Jair Bolsonaro. Même si la gauche de Lula demeure favorite, rien n'est joué pour le second tour, qui se tiendra le 30 octobre.