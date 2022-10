Présidentielle au Brésil : quel bilan pour Jair Bolsonaro ?

Alors que le président sortant Jair Bolsonaro et Lula s'opposent dans les urnes, dimanche 2 octobre, pour l'élection présidentielle brésilienne, la défaite possible du premier cité fait craindre une passation de pouvoir difficile.

Ses frasques ont fait le tour du monde. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro est un homme politique clivant. "Je suis très émue quand je parle de notre président, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ce beau et merveilleux Brésil, qui va encore s'améliorer", confie Sandra Regina, vendeuse. "Il est très important que Jair Bolsonaro soit battu cette fois-ci, particulièrement à cause des coupes qu'il a faites dans l'éducation", affirme au contraire Sarah Edni, étudiante.

Une situation sociale et écologiste très alarmante

Au terme de quatre ans d'une présidence d'extrême droite ultra libérale, les chiffres sont alarmants : le taux de pauvreté a bondi et la faim a progressé de 73% depuis 2020. Le bilan environnemental de ce climato-sceptique assumé est jugé désastreux par les écologistes, au point d'être surnommé "capitaine tronçonneuse" par ses détracteurs. "Il est faux de dire que l'Amazonie appartient au patrimoine de l'humanité, c'est une fausse idée des scientifiques de dire que les fôrets amazoniennes sont les poumons", a-t-il par exemple affirmé. Sous son mandat, la déforestation a augmenté de 75%. Sa gestion du Covid est elle aussi sujette à de violentes critiques. Et pour cause : 686 000 Brésiliens sont décédés du virus.